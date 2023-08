CIRKO GALOP : Festival du Cirque et des Arts Équestres CHEVAL ART ACTION Muizon, 30 septembre 2023, Muizon.

Muizon,Marne

Le Festival Cirko Galop revient pour sa 20ème édition !

Venez célébrer avec nous deux décennies de magie, d’émerveillement et de performances époustouflantes lors de notre festival du Cirque et des Arts Équestres Cirko Galop.

Cette année, nous vous proposons un événement encore plus extraordinaire, mettant à l’honneur la transmission, les artistes de cirque et nos somptueux chevaux.

Nous vous promettons des moments de pur bonheur et des souvenirs inoubliables pour toute la famille.

Dès 13h00, tous les spectacles proposés (hors Gala) ainsi que les animations du parc, sont accessibles sans frais d’entrée.

Bar et restauration sur place.

Parc de stationnement gratuit.

Pour votre confort le chapiteau est chauffé..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 00:00:00. .

CHEVAL ART ACTION La Tuilerie

Muizon 51140 Marne Grand Est



The Cirko Galop Festival returns for its 20th edition!

Join us in celebrating two decades of magic, wonder and breathtaking performances at our Cirko Galop Festival of Circus and Equestrian Arts.

This year, we’re bringing you an even more extraordinary event, featuring transmission, circus artists and our sumptuous horses.

We promise you moments of pure happiness and unforgettable memories for the whole family.

From 1:00 p.m., all shows (excluding the Gala) and entertainment in the park are free of charge.

Bar and catering on site.

Free parking.

For your comfort, the tent is heated.

¡El Festival Cirko Galop vuelve en su 20ª edición!

Acompáñenos en la celebración de dos décadas de magia, maravillas y espectáculos impresionantes en nuestro Festival Cirko Galop de Circo y Artes Ecuestres.

Este año, le traemos un evento aún más extraordinario, con transmisión, artistas de circo y nuestros suntuosos caballos.

Le prometemos momentos de pura felicidad y recuerdos inolvidables para toda la familia.

A partir de las 13:00, todos los espectáculos propuestos (excepto la Gala), así como todas las animaciones del parque, son gratuitos.

Bar y restauración in situ.

Aparcamiento gratuito.

La carpa está climatizada para su comodidad.

Das Festival Cirko Galop kehrt für seine 20. Ausgabe zurück!

Feiern Sie mit uns zwei Jahrzehnte voller Magie, Staunen und atemberaubender Darbietungen auf unserem Zirkus- und Pferdekunstfestival Cirko Galop.

Dieses Jahr bieten wir Ihnen eine noch außergewöhnlichere Veranstaltung, bei der die Übertragung, die Zirkusartisten und unsere prächtigen Pferde im Mittelpunkt stehen.

Wir versprechen Ihnen Momente des puren Glücks und unvergessliche Erinnerungen für die ganze Familie.

Ab 13.00 Uhr sind alle Vorstellungen (außer Gala) sowie die Animationen im Park ohne Eintrittsgebühr zugänglich.

Bar und Restaurants vor Ort.

Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Für Ihren Komfort ist das Zelt beheizt.

Mise à jour le 2023-08-28 par Agence de Développement Touristique de la Marne