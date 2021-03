Mac Donnell Trio A bord de la Péniche Spectacle, 28 mai 2021 20:30-28 mai 2021 23:00, Chevaigné.

Vendredi 28 mai, 20h30 9€ 0299553926

Musique du Monde Irlande

Au son du banjo, de la mandoline, de la guitare, de l’accordéon et du bodhran, Mickaël, Simon et Kévin révèlent un véritable gospel irlandais, d’ordinaire réservé aux veillées intimistes des initiés. Avec leurs trois voix exceptionnelles, ils nous proposent un voyage nourri de musique irlandaise bien sûr, mais aussi de folksongs sans frontières…. L’ensemble avec dextérité, humour, complicité et talent.

En partenariat avec « Des livres et vous » et la Mairie

A bord de la Péniche Spectacle chevaigné 35250 Chevaigné Ille-et-Vilaine

vendredi 28 mai – 20h30 à 23h00

