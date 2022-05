« Allez les filles ! » A bord de la Péniche Spectacle Chevaigné Catégories d’évènement: Chevaigné

Ille-et-Vilaine

« Allez les filles ! » A bord de la Péniche Spectacle, 15 mai 2020 20:30, Chevaigné. Vendredi 15 mai 2020, 20h30 Sur place Tarif : 9€ 02 99 55 39 21 Humour musical – Quatuor vocal a capella Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné, alias Vanessa Grellier, Emmanuelle Delatouche, Frédérique Espinasse, Alexandra Bourigault Ce quatuor se lancent un défi, créer leur start up : « Allez les Filles » Place à leur passion commune : la chanson avec comme concept : « une chanson pour chaque occasion » : Anniversaire, divorce, enterrement aussi … Leur objectif : accompagner les temps forts de la vie pour en faire des moments inoubliables. Tout commence sans musicien, a capella puis elles prennent un rythme fou et font l’orchestre. Chaque personnage se dessine par ses petits excès délirants, difficilement réprimés et irrésistiblement drôles. En partenariat avec « Des livres et vous » et la Mairie . A bord de la Péniche Spectacle chevaigné 35250 Chevaigné Ille-et-Vilaine vendredi 15 mai 2020 – 20h30 à 21h30 Valérie Ferchaud

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Chevaigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu A bord de la Péniche Spectacle Adresse chevaigné Ville Chevaigné lieuville A bord de la Péniche Spectacle Chevaigné Departement Ille-et-Vilaine

A bord de la Péniche Spectacle Chevaigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevaigne/

« Allez les filles ! » A bord de la Péniche Spectacle 2020-05-15 was last modified: by « Allez les filles ! » A bord de la Péniche Spectacle A bord de la Péniche Spectacle 15 mai 2020 20:30 A bord de la Péniche Spectacle Chevaigné Chevaigné

Chevaigné Ille-et-Vilaine