Chevagny Passions : l’Invisible – Fanfare Olaïtan Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye, 13 août 2023, Chevagny-sur-Guye.

Chevagny Passions : l’Invisible – Fanfare Olaïtan Dimanche 13 août, 10h00 Chevagny-sur-Guye Entrée libre

La fanfare Olaïtan, qui signifie « la source ne tarit jamais », est composée de huit musiciens unis pour valoriser la culture traditionnelle du Vaudou, dont le Bénin est le berceau.

Les cuivres et les percussions se mêlent à l’unisson : une expérience à ressentir en dansant et en chantant. On n’écoute pas la fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage.

Quatre concerts sont proposés tout au long de la journée.

Rendez-vous dans les rues et les jardins de Chevagny.

Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T20:00:00+02:00

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T20:00:00+02:00

© Louis Clément