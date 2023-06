Chevagny Passions : l’Invisible – Balade contée Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye, 12 août 2023, Chevagny-sur-Guye.

Chevagny Passions : l’Invisible – Balade contée Samedi 12 août, 19h45 Chevagny-sur-Guye Entrée libre

Durant la semaine qui précède Chevagny Passions, Marie-France Marbach coanime avec Marie Labrune, au gîte communal, un stage de contes accessible à tous. Depuis 2021, les stagiaires proposent une restitution intégrée à Chevagny Passions sous forme de balade contée en lien avec le thème du festival et les expositions. Cette année, l’Invisible et l’indicible seront au cœur du programme.

Plus connue grâce au festival Contes Givrés qu’elle organise dans toute la Bourgogne depuis 25 ans au mois d’octobre, l’association Antipodes propose également des actions originales et fédératrices autour des arts de la parole. Implantée dans le village à côté de la boutique des producteurs de la Petite Guye, elle contribue toute l’année à l’animation du village.

