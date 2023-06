Chevagny Passions : l’Invisible – Le Jongleur Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye, 12 août 2023, Chevagny-sur-Guye.

Chevagny Passions : l’Invisible – Le Jongleur 12 et 13 août Chevagny-sur-Guye Entrée libre

Le Jongleur

Spectacle de jonglerie pour Théâtre en Rond, d’après l’œuvre de Dario Fo, interprété par Aurélien Jasinczuk. Il se décline en trois épisodes présentés durant le week-end.

La jonglerie, forme médiévale de jeu, se définit dans son format comme un jeu spectaculaire souvent farceur et provocateur, dans lequel un comédien raconte des récits croisés et interprète seul une multitude de personnages.

Le présent projet réexplore cette forme à travers un répertoire médiéval et symbolique, en s’appuyant sur l’enseignement singulier de l’École du Cercle. Ce spectacle évolutif varie selon les saisons et les lieux, les publics et les occasions.

Samedi : « La Naissance du Vilain ». Jonglerie à sept personnages d’une durée de 15 minutes. Cet épisode, tiré d’un chapitre apocryphe des Écritures, raconte l’histoire de l’Homme depuis la Genèse jusqu’à notre ère chrétienne.

Dimanche : « La Naissance du Jongleur ». Jonglerie à huit personnages d’une durée de 25 minutes. Ce spectacle raconte l’histoire d’un vilain qui tente jusqu’au bout de s’affranchir de son état.

Dimanche : « Le Massacre des innocents ». Jonglerie à cinq personnages d’une durée de 20 minutes. Plongée dans cet épisode de l’évangile de Saint Matthieu : une mère et son petit sont arrêtés par les soldats quand apparaît la Vierge Marie et son fils Jésus… le miracle côtoie alors la folie. À partir de 12 ans.

Rendez-vous dans le jardin de Jacqueline.

Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T18:30:00+02:00 – 2023-08-12T18:45:00+02:00

2023-08-13T16:00:00+02:00 – 2023-08-13T16:20:00+02:00

© Louis Clément