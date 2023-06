Chevagny Passions : l’Invisible – Cinéma documentaire Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Catégories d’Évènement: Chevagny-sur-Guye

Chevagny Passions : l'Invisible – Cinéma documentaire
12 et 13 août
Entrée libre
Projection d'un film sur une habitante extraordinaire de Chevagny-sur-Guye.

Depuis 10 ans, Josette part régulièrement seule, dans un vieux combi Volkswagen, pour suivre la migration des oiseaux. Aujourd’hui, elle se prépare pour ce qu’elle estime être son dernier voyage. Ce document retrace l’histoire d’une femme dont les périples nous mènent aux frontières de nos propres interrogations sur le sens de l’aventure et de la vie.

Rendez-vous dans l'écurie Clément.
Chevagny-sur-Guye
71220 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T17:00:00+02:00 – 2023-08-12T18:30:00+02:00

2023-08-13T18:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:30:00+02:00

