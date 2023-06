Chevagny Passions : l’Invisible – Photographies d’Anthony Cressend Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Catégories d’Évènement: Chevagny-sur-Guye

Saône-et-Loire Chevagny Passions : l’Invisible – Photographies d’Anthony Cressend Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye, 12 août 2023, Chevagny-sur-Guye. Chevagny Passions : l’Invisible – Photographies d’Anthony Cressend 12 et 13 août Chevagny-sur-Guye Entrée libre Visible ? Invisible ?

Dans ce monde où les insectes révèlent la complexité de leur carapace et les gouttes d’eau de vraies planètes translucides, Anthony Cressend évolue en silence dans la nature, au cœur de la forêt ou au bord d’un ruisseau, essayant de capter les toiles d’araignée et leurs habitantes, si elles veulent bien prendre la pose.

Rendez-vous dans la grange d’Yvonne. Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T16:00:00+02:00 – 2023-08-12T20:00:00+02:00

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T20:00:00+02:00 © Louis Clément Détails Catégories d’Évènement: Chevagny-sur-Guye, Saône-et-Loire Autres Lieu Chevagny-sur-Guye Adresse Chevagny-sur-Guye Ville Chevagny-sur-Guye Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye

Chevagny Passions : l’Invisible – Photographies d’Anthony Cressend Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye 2023-08-12 was last modified: by Chevagny Passions : l’Invisible – Photographies d’Anthony Cressend Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye 12 août 2023