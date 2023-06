Chevagny Passions : l’Invisible – Poésie Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Catégories d’Évènement: Chevagny-sur-Guye

Écoutez une sélection de poèmes dits par Gérard Schembri, Jean-Emmanuel Stam, Emmanuelle Mehring et les membres de l’atelier poésie de Chevagny-sur-Guye.

Rendez-vous dans la grange de Marie-Jo.

2023-08-12T16:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:00:00+02:00

