Chevagny Passions : l’Invisible – Installations d’Arlette Pascal 12 et 13 août Chevagny-sur-Guye Entrée libre

Au travers de ses installations, la plasticienne Arlette Pascal se penche sur la question des migrants.

Dans les années 2000, environ 2,9 % de la population mondiale, entre 185 et 192 millions d’humains, ont quitté leur pays pour se fixer ailleurs.

Cette migration peut être volontaire : pour le travail (saisonniers), les études, par amour (rapprochement familial), ou bien économique, touristique.

Mais elle peut être aussi contrainte : forcée par des régimes politiques injustes, des dictatures, causée par des guerres, des catastrophes humanitaires (famines, désastres naturels et climatiques), des persécutions ethniques ou religieuses, des génocides, des déportations.

Dans ce cas, il s’agit de laisser derrière soi une part de son identité, de sa culture, et partir de son pays, quitter sa maison, ses amis, sa famille, son travail, abandonner tout ce qu’on a, tout ce qu’on aime.

« Migrants »

Installation, dessins : Arlette Pascal

Lumière : Jean-Noël Launay

Musique : Jean-Marc Weber

Avec la collaboration de Alain Herr (Fablab du Chalonnais).

Rendez-vous dans la grange de Patrick et Jacqueline.

« Transparence, des vies arrêtées »

Des vies brisées parce que devenues illégales.

Le paradoxe est que les migrants deviennent visibles lorsqu’ils sont morts, noyés, disparus, évacués, au premier plan de faits divers choquants.

Quels humains sommes-nous pour rester si indifférents et impassibles ?

Conception, dessins : Arlette Pascal

Lumières, installation : Jean-Noël Launay

Composition sonore : Jean-Marc Weber

Rendez-vous dans la grange Clément.

Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T16:00:00+02:00 – 2023-08-12T20:00:00+02:00

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T20:00:00+02:00

© Louis Clément