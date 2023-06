Chevagny Passions : l’Invisible – Installation de Jean-Paul Longin Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye, 12 août 2023, Chevagny-sur-Guye.

Chevagny Passions : l'Invisible – Installation de Jean-Paul Longin
12 et 13 août
Entrée libre

Installation des totems-déesses de Jean-Paul Longin

Son œuvre teintée de mysticisme tend vers un dépouillement mystérieux, dont témoignent en particulier ses panneaux de bois peint longilignes, portant souvent des noms de déesses.

« Exposer dans un lieu dont ce n’est pas la fonction est toujours enrichissant, d’autant plus si on ne vient pas en conquérant, mais en partenaire éphémère qui se glisse dans les particularités de cet espace, explique Jean-Paul Longin. Savoir « faire avec » en le modifiant le moins possible. L’intérêt de l’église de Chevagny-sur-Guye est tout d’abord son espace harmonieux, clairement divisé en deux par l’autel, puis la présence discrète des vitraux et statues du 19e siècle qui, dans leur incongruité, arrivent à avoir un charme réel. Établir un cheminement à partir de ces données est un pari stimulant qui se construira essentiellement avec des sculptures, et quelques peintures en contrepoint. »

Rendez-vous dans l’église.

Chevagny-sur-Guye
71220 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

2023-08-12T16:00:00+02:00 – 2023-08-12T20:00:00+02:00

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T20:00:00+02:00

© Louis Clément