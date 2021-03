Chevagny Passions Nature, 14 août 2021-14 août 2021, Chevagny-sur-Guye.

Chevagny Passions Nature 2021-08-14 – 2021-08-15 Le Bourg Différents lieux du village

Chevagny-sur-Guye 71220 Chevagny-sur-Guye

A Chevagny sur Guye, les habitants partagent leurs passions avec les visiteurs et les artistes.

Déambulation à la découverte du programme pluridisciplinaire dans ce musée à ciel ouvert dans 16 lieux ouverts dans le village (jardins, granges, écuries, auvents…).

Rallye-vélo, jeu de piste, débats, rencontres, concerts, expositions.

8 EXPOSITIONS autour des éléments : le vent, l’eau, la terre, le feu par Hélène Hibou, Dominique Combe, Will Menter, Louis Clément, Claude Ferthet Degad, Léa Brodiez, Bernard Penalba, Pierre Picard.

Contes avec Antipodes dans les expositions et sur le parcours du rallye vélo. Poésie par Gérard Schembri et Jean-Emmanuel Stamm.

Performances musicales de Will Menter, de la contorsionniste Adèle Alaguette, du collectif musical et théâtral Lafêtànoustous. Concerts de rue de l’Otite Orphéonique et de l’atelier chanson du village.

Concert/bal de Super Parquet groupe électro-trad psychédélique de Centre France, Coup de coeur Charles Cros 2020!

Haltes gourmandes à l’ombre. Présence du Bus Marguerite , Bibliothèque hors les murs …

Tout public et accessible à tous.

+33 3 85 24 67 12 http://www.chevagny-labelvie.fr/

