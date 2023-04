Vernissage exposition et conférences « Femmes bourbonnaises remarquables » Salle polyvalente, 2 mai 2023, Chevagnes.

Présentation de l’exposition « Femmes bourbonnaises remarquables » suivie de deux mini conférences consacrées à deux femmes du canton de Chevagnes mises en valeur dans l’exposition..

2023-05-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-02 21:00:00. .

Salle polyvalente

Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the exhibition « Remarkable Bourbonnais women » followed by two mini conferences dedicated to two women of the canton of Chevagnes highlighted in the exhibition.

Presentación de la exposición « Femmes bourbonnaises remarquables » seguida de dos miniconferencias dedicadas a dos mujeres del cantón de Chevagnes destacadas en la exposición.

Präsentation der Ausstellung « Femmes bourbonnaises remarquables » (Bemerkenswerte Frauen aus Bourbonnais), gefolgt von zwei Mini-Vorträgen, die zwei Frauen aus dem Kanton Chevagnes gewidmet sind, die in der Ausstellung hervorgehoben werden.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région