Théâtre : « Révolution en charentaises », par la troupe Albert Cajole Salle polyvalente, 29 avril 2023, Chevagnes.

Les pensionnaires d’une maison de retraite veulent mener une sorte de révolution pour dénoncer le régime imposé dans l’établissement. Humour et chansons mais également un message en faveur des aînés..

2023-04-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-29 23:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The residents of a retirement home want to lead a kind of revolution to denounce the regime imposed in the establishment. Humor and songs but also a message in favor of the elderly.

Los residentes de una residencia de ancianos quieren protagonizar una especie de revolución para denunciar el régimen impuesto en la institución. Humor y canciones, pero también un mensaje en favor de los ancianos.

Die Bewohner eines Altenheims wollen eine Art Revolution anzetteln, um gegen die in der Einrichtung auferlegte Diät zu protestieren. Humor und Lieder, aber auch eine Botschaft zugunsten der Senioren.

