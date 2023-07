Le 7ème continent conte théâtral familial Vitré Cheux Catégories d’Évènement: Calvados

Cheux Le 7ème continent conte théâtral familial Vitré Cheux, 9 juillet 2023 15:00, Cheux. Le 7ème continent conte théâtral familial Vitré Cheux Dimanche 9 juillet, 15h00 un conte théâtral écologique sur la pollution de la mer. une prise de conscience pleine de poésie pour toute la famille Dimanche 9 juillet, 15h00 1

https://lapasseeproduction.com Le 7ème Continent

Un conte théâtral poétique et écologique pour toute la famille à partir de 3 ans.

Kam une petite fille suit les aventures de sa maman partie à la recherche du continent de plastique. ses rêves vont l’emporter sur le continent peuplé de monstres surprenants qui vont l’aider à secourir sa maman. Vitré La Guinguette la Bonheur Cheux 14210 Calvados Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Calvados, Cheux Autres Lieu Vitré Adresse La Guinguette la Bonheur Ville Cheux Departement Calvados Lieu Ville Vitré Cheux

Vitré Cheux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cheux/