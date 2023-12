Atelier fabrication nichoirs Cheux Thue et Mue Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-02-27 12:00:00 Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, venez fabriquer seul ou en famille un nichoir pour accueillir les oiseaux dans votre jardin ou dans les espaces publics. Matériel fourni par la commune.

Animation réalisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne (CPIE VdO).

Cheux

Thue et Mue 14210 Calvados Normandie

