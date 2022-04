CHET BAKER – DAVID ENHCO & MARC PERRENOUD LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

CHET BAKER – DAVID ENHCO & MARC PERRENOUD LE BAL BLOMET, 29 juin 2022, Paris. « Jubilatoire ! Ils pratiquent la musique en hors-la-loi » Marie-Aude Roux, Le Monde

Date et horaire exacts : Le mercredi 29 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 25 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 20 EUR Personnalités rayonnantes de la scène jazz européenne, le trompettiste français David Enhco et le pianiste suisse Marc Perrenoud créent cet hommage au grand trompettiste de jazz américain Chet Baker. Avec une sélection de standards de jazz emblématiques, David Enhco et Marc Perrenoud retracent le parcours musical et le destin tragique de Chet Baker, faits de poésie et de lumière, mais aussi d’épreuves et de ténèbres. Sur scène, tout est énergie et improvisation. Ils créent une musique sans frontières, dense en émotions, avec grâce, audace et virtuosité. « Une révélation et un coup de jeune par la même occasion ! Jean-Yves Chaperon, RTL « Jubilatoire ! Ils pratiquent la musique en hors-la-loi » Marie-Aude Roux, Le Monde « Ils jouent avec le savoir, la culture et l’invention ! » Francis Marmande, Le Monde LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

