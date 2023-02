CHESTER REMINGTON (GARAGE ROCK) IBOAT BORDEAUX Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

CHESTER REMINGTON (GARAGE ROCK) IBOAT, 10 février 2023, BORDEAUX. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30. Tarif : 13.0 à 13.0 euros. Fusée sonore venue de Reims, Chester Remington joue un rock kaléidoscopique qui n'appartient qu'à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60's, le Grunge US 90's ainsi que par le Garage ensorcelé Australien, le groupe a sorti en 2021 une poignée de titres re-marqués. Porté par des concerts qui marquent les esprits, le ciré jaune s'apprête à déferler sur 2022. Préparez-vous car vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Start concert 20h30 Ouverture billetterie 19h30 IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Lieu IBOAT Adresse Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Ville BORDEAUX Tarif 13.0-13.0

BORDEAUX Gironde