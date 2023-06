L’Odyssée du vivant – une quête spirituelle du 10 au 16 juillet dans l’Aube Terre de naissance – Domaine de Bois Gérard Chessy-les-Prés, 10 juillet 2023 09:00, Chessy-les-Prés.

L’Odyssée du vivant – une quête spirituelle du 10 au 16 juillet dans l’Aube Terre de naissance – Domaine de Bois Gérard Chessy-les-Prés 10 juillet – 10 août

Une semaine de stage intensif pour dépasser ses limites et croyances limitantes avec L’Odyssée du Vivant, du 10 au 16 juillet à Terre de naissance – Domaine du Bois Gérard (Aube) 10 juillet – 10 août 1

L’Odyssée du vivant – une quête spirituelle du 10 au 16 juillet dans l’Aube

L’Odyssée du vivant accompagne les individus dans leur développement personnel et au-delà, par le développement de la conscience, l’ouverture du cœur et la présence au Vivant.

Le coaching systémique utilisé ici s’inspire d’outils variés comme les outils de connaissance de soi : la PNL/programmation neuro linguistique, l’AT /analyse transactionnelle, ou de systémique (rites, constellations), de méditation ou de processus utilisant les arts.

—

Si vous souhaitez…

dépasser vos croyances limitantes ou vos blocages surmonter une épreuve passer un cap vous réinventer professionnellement ou personnellement ou découvrir une nouvelle dimension à votre vie

Bref, voir plus grand ! Alors L’Odyssée du vivant est pour VOUS !

—

Une semaine de stage intensif du 10 au 16 juillet à Terre de Naissance, Domaine de Bois Gérard (Aube).

L’Odyssée du Vivant se pratique sur une semaine en groupe de 10 personnes minimum afin de pouvoir utiliser les constellations systémiques et divers autres pratiques créatives.

En savoir plus sur le programme : https://odysseeduvivant.fr/wp-content/uploads/2023/06/Flyer-site-ODV.pdf

Inscription : https://odysseeduvivant.fr/produit/stage-intensif/

Terre de naissance – Domaine de Bois Gérard 10130 Chessy les Prés Chessy-les-Prés 10130 Aube