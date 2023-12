RECRUTEMENT SODEXO LIVE ! Plongeur H/F- Stade nautique de Vaires-sur-Marne – Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 Chessy RECRUTEMENT SODEXO LIVE ! Plongeur H/F- Stade nautique de Vaires-sur-Marne – Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 Chessy, 21 décembre 2023, . RECRUTEMENT SODEXO LIVE ! Plongeur H/F- Stade nautique de Vaires-sur-Marne – Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 Jeudi 21 décembre, 14h45 Chessy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T14:45:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T14:45:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00 Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’enseigne SODEXO LIVE ! recrute des Plongeurs pour le Stade nautique de Vaires-sur-Marne. Prérequis INDISPENSABLES : Etre en mesure de tenir un rythme de travail soutenu

Etre endurant Vous êtes capables de tenir un rythme de travail soutenu, venez rencontrer les chargés de recrutement de SODEXO LIVE ! lors de cette réunion d’information qui vous présentera les opportunités offertes à l’occasion des JOP Paris 2024.

Des entretiens individuels de présélection vous seront proposés à l'issue de la présentation si vous souhaitez déposer votre candidature.
Chessy 77700

