CHESHIRE + PALMYRE + GUEST LE POTOMAK, 8 avril 2023, BRIE COMTE ROBERT. CHESHIRE + PALMYRE + GUEST LE POTOMAK. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros. Mairie de Brie-Comte-Robert Licences: L-R-22-7092 / 22-1806 Gratuit pour les moins de 2 an(s) Cheshirechanson française tout en puisant son énergie dans la scène post-rock actuelle, la formation n’a pas peur de mêler poésie et énergie live communicative. Car le terrain de jeu favori de ces quatre musiciens est bien la scène, puisant leur inspiration dans divers répertoires musicaux, comme le rock progressif, le jazz, le metal, le post rock et la chanson française.En 2021, Palmyre surgit des profondeurs du rock avec leur tout premier EP. Un composite de guitares saturées, d’un chant profond et d’une basse féline dont certains parleront comme d’un complément funk. Palmyre s’approprie ces genres pour en faire quelque chose de personnel, avec pour ambition première d’emmener son public vers une vibration rock alternatif. Votre billet est ici LE POTOMAK BRIE COMTE ROBERT Place Moutier Seine-et-Marne Mairie de Brie-Comte-Robert Licences: L-R-22-7092 / 22-1806 Gratuit pour les moins de 2 an(s) Cheshire chanson française tout en puisant son énergie dans la scène post-rock actuelle, la formation n’a pas peur de mêler poésie et énergie live communicative. Car le terrain de jeu favori de ces quatre musiciens est bien la scène, puisant leur inspiration dans divers répertoires musicaux, comme le rock progressif, le jazz, le metal, le post rock et la chanson française.

