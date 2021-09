Puiseaux Puiseaux Puiseaux Chesca – Ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret Puiseaux Puiseaux Catégorie d’évènement: Puiseaux

Des échanges riches et conviviaux autour des créations et des savoir-faire. Démonstrations et animations compléteront ces instants précieux avec la participation de 87 artistes et 23 artisans d’arts, maintes disciplines seront représentées pour satisfaire tous les goûts : peinture, gravure, dessin, calligraphie, affiche, sculpture, céramique, photographie , reliure, arts textiles… Chesca vous montrera la peinture.

Voir http://www.chesca-peintre.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

