Aisne Chéry-lès-Pouilly . Quatre après-midis originales au programme : cette animation (mise en place avec la bibliothèque départementale de l’Aisne) proposera aux enfants de créer au fil de quatre séances une BD en compagnie de l’illustrateur Sylvain Diez (pour découvrir son univers, RV sur son site https://www.sylvaindiez.com/) RV à la bibliothèque dès 14h ! livremonami@yahoo.fr +33 6 63 15 46 65 Chéry-lès-Pouilly

