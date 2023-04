La Cherveusienne Place de l’église, 3 décembre 2023, Cherveux.

15ème édition de La Cherveusienne, organisée par l’Amicale Rurale de Cherveux.

Marche et course au départ de Cherveux.

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 . .

Place de l’église

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



15th edition of La Cherveusienne, organized by the Amicale Rurale of Cherveux.

Walk and run starting from Cherveux

15ª edición de La Cherveusienne, organizada por la Amicale Rurale de Cherveux.

Caminar y correr desde Cherveux

15. Ausgabe von La Cherveusienne, organisiert von der Amicale Rurale de Cherveux.

Wanderung und Lauf von Cherveux aus

