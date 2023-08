Forum des associations Cherveux, 2 septembre 2023, Cherveux.

Cherveux,Deux-Sèvres

L’occasion pour tous les Cherveusiens de se réunir dans une ambiance conviviale pour connaître les activités à faire à Cherveux. Un beau programme vous attend !

Défi 2024 kilomètres (record à battre 2090)

· 8:30 Vélo route (50km) et VTT adulte + VTT électrique (30km)

· 9:00 Course à pied (5km)

· 9:30 Marche avec ou sans chien (3 ou 5km) et VTT famille (10km)

· 9:30 Ouverture des stands du forum des associations

· A partir de 10h Renforcement musculaire, parcours poney, baby gym, baby tennis, tennis de table, sophrologie, parcours santé, parcours agility et chiens visiteurs

· 10:30 Démonstration et initiation break danse ego

· 11:30 Inauguration avec Madame la Préfète

· 12:00 Mise à l’honneur des jeunes sportifs Cherveusiens et Sapeurs Pompiers

· 12:30 Verre de l’amitié.

2023-09-02 fin : 2023-09-02

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An opportunity for all Cherveusiens to get together in a friendly atmosphere to find out what’s on in Cherveux. A great program awaits you!

2024-kilometer challenge (record 2090)

– 8:30 Road bike (50km) and adult mountain bike + electric mountain bike (30km)

– 9:00 Running (5km)

– 9:30 Walk with or without dog (3 or 5km) and family mountain bike (10km)

– 9:30 Opening of association forum stands

– From 10 a.m. Strength training, pony trail, baby gym, baby tennis, table tennis, sophrology, health trail, agility trail and visiting dogs

– 10:30 Demonstration and introduction to break dancing ego

– 11:30 Inauguration with Madame la Préfète

– 12:00 Cherveus young athletes and firefighters honored

– 12:30 Glass of friendship

Es la ocasión para que todos los cherveusienses se reúnan en un ambiente amistoso para informarse sobre las cosas que hacer en Cherveux. Le espera un gran programa

Desafío de 2024 kilómetros (récord a batir: 2090)

– 8:30 Ciclismo de carretera (50 km) y ciclismo de montaña para adultos + ciclismo de montaña eléctrico (30 km)

– 9:00 Carrera (5km)

– 9:30 Paseo con o sin perro (3 o 5km) y bicicleta de montaña familiar (10km)

– 9:30 Apertura de los stands del foro de asociaciones

– A partir de las 10:00 Entrenamiento de fuerza, pista de ponis, baby gym, baby tenis, tenis de mesa, sofrología, pista de salud, pista de agility y perros visitantes

– 10:30 Demostración e introducción al break dance ego

– 11:30 Inauguración con el Prefecto

– 12:00 Homenaje a los jóvenes deportistas de Cherveus y a los bomberos

– 12:30 Trago de la amistad

Eine Gelegenheit für alle Cherveusiens, sich in einer geselligen Atmosphäre zu treffen, um zu erfahren, welche Aktivitäten in Cherveux unternommen werden können. Ein schönes Programm erwartet Sie!

Herausforderung 2024 Kilometer (zu schlagender Rekord 2090)

– 8:30 Straßenrad (50km) und Mountainbike Erwachsene + E-Mountainbike (30km)

– 9:00 Laufen (5km)

– 9:30 Wanderung mit oder ohne Hund (3 oder 5km) und Familien-Mountainbike (10km)

– 9:30 Eröffnung der Stände des Forums der Vereine

– Ab 10:00 Muskelstärkung, Ponyparcours, Babygymnastik, Babytennis, Tischtennis, Sophrologie, Gesundheitsparcours, Agility-Parcours und Besucherhunde

– 10:30 Vorführung und Einführung in Break Dance Ego

– 11:30 Einweihung mit Frau Präfektin

– 12:00 Ehrung der jungen Sportler aus Cherveusien und der Feuerwehr

– 12:30 Verre de l’amitié (Umtrunk)

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Haut Val De Sèvre