Chers parents Théâtre du Jeu de Paume, 7 mars 2023, Aix-en-Provence .

Chers parents

2023-03-07 20:00:00 – 2023-03-07

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone

EUR 10 37 Dans leur maison cossue du Luberon, dont les murs sont ornés de toile de Jouy et d’une tête de cerf, Jeanne et Vincent coulent des jours heureux de paisibles retraités. Quand ils convoquent leurs trois enfants, désormais adultes indépendants, pour annoncer un projet de voyage financé par l’arrivée soudaine d’un gros pactole, leurs relations basculent vers le drame tant s’exacerbent les appétits prédateurs des uns et des autres. Frère et sœur dans la vie, Armelle et Emmanuel Patron, auteurs de la série télévisée à succès Nos chers voisins, signent au théâtre une comédie irrésistible qui pulvérise les faux-semblants et dévoile l’impermanence des “bons” sentiments.

Comment une grosse somme d’argent peut-elle faire voler en éclats l’apparente harmonie d’une famille bien sous tous rapports ?

