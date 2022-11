« CHERS PARENTS » THEÂTRE COMEDIE

2023-03-05 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-05 18:30:00 18:30:00 > D’Armelle et Emmanuel Patron

> Avec Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Elise Diamant, Rudy Milstein et Emmanuel Patron.

> Mise en scène, Armelle Patron et Anne Dupagne,

> Lumières, Laurent Béal

> Costumes, Nadia Chmilewsky,

> Décors, Edouard Laug,

> Musique, Michel Amsellem,

> Production, Arts Live Entertainment et Richard Caillat La famille pour le meilleur… et pour le pire ! Dans le salon de la maison familiale, trois enfants attendent leurs parents, qui les ont sommé de venir les voir sur-le-champ. Il y a là Jules, le cadet, critique littéraire nonchalant, Louise, l’éternelle étudiante en médecine, et, Pierre, l’aîné et homme d’affaires. Inquiets, ils se préparent au pire car il est question d’une nouvelle de la plus haute importance . Et tombent à la renverse lorsque leurs parents, Jeanne et Vincent, professeurs fraîchement retraités, leur annoncent qu’ils vont partir au Cambodge, pour y ouvrir un orphelinat … BILLETTERIE :

> Sur internet : https://www.vostickets.eu/billet?id=AGDE_SAISON_CULTURELLE

> Direction des Affaires Culturelles -Maison du Coeur de Ville d'Agde-Rue Louis Bages, du lundi au vendredi de 9h à 12h #SAISONCULTURELLE Comédie d'Armelle et Emmanuel Patron.

