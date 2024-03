CHERS PARENTS CITE DES CONGRES Nantes, samedi 7 décembre 2024.

Une comédie d’Emmanuel et Armelle PatronMise en scène par Armelle Patron, Anne Dupagne et Emmanuel PatronAvec, en tournée de novembre et décembre 2024 :Bernard Alane dans le rôle de VincentFrédérique Tirmont dans le rôle de JeanneÉlise Diamant dans le rôle de Louise (ou Marie Tirmont à Roubaix le 05, à Mennecy le 08 et à Vichy le 10/12/23)Emmanuel Patron dans le rôle de PierreJulien Cheminade dans le rôle de Jules Avec, en tournée de janvier et février 2024 :Philippe Magnan dans le rôle de VincentAriele Semenoff dans le rôle de JeanneMarie Tirmont dans le rôle de Louise (ou Claudia Dimier à Dole le 09/01/24)Emmanuel Patron dans le rôle de PierreThomas Sagols (janvier 2024) ou Julien Cheminade (février 2024) dans le rôle de JulesAvec, en tournée de septembre à décembre 2024 :Distribution en cours d’élaboration

Tarif : 40.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-12-07 à 20:30

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44