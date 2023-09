CHRISTIAN DELAGRANGE Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune CHRISTIAN DELAGRANGE Cherrydon La Penne-sur-Huveaune, 9 décembre 2023, La Penne-sur-Huveaune. CHRISTIAN DELAGRANGE Samedi 9 décembre, 20h30 Cherrydon 20€ Samedi 9 decembre notre ami CHRISTIAN DELAGRANGE sera de retour parmi nous au Cherrydon

on va chanter ses meilleurs succés comme sans toi je suis seul, petite fille, rosetta….. ainsi que ces nouveaux succés

pour terminer la soirée DJ Fred

paf 20€ Réservation a l’avance

infoline 0643819935

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Autres Lieu Cherrydon Adresse 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune Ville La Penne-sur-Huveaune Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Cherrydon La Penne-sur-Huveaune latitude longitude 43.285667;5.51729

Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la penne-sur-huveaune/