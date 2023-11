Mike Pachelli’s Blues Band / TRIBUTE JJ CALE Cherrydon La Penne-sur-Huveaune, 9 novembre 2023, La Penne-sur-Huveaune.

Concert ÉVÉNEMENT au Cherrydon, Mike Pachelli’s Blues Band (Blues USA) + 1ère Partie TRIBUTE JJ CALE (Rock-Folk)

Ouverture des portes à 19H – Concert 20H30 – Parking Gratuit – Possibilité de Restauration sur Place – PAF 12€

Réservations 06 60 70 91 50

Pour tous les amateurs de BLUES, Mike Pachelli (Guitariste, auteur, compositeur et interprète) nous arrive tout droit de Nashville TN accompagné de son All Stars Band pour notre plus grand plaisir.

La 1ère Partie sera assurée par un TRIBUTE JJ CALE avec The JJ CALE’s

Une soirée à ne pas rater, soyez au rendez-vous…

MIKE PACHELLI’s BLUES BAND :

Mike Pachelli a commencé à jouer de la guitare dans sa ville natale de Youngstown, dans l’Ohio. Sa première influence a été Wes Montgomery qui Mike dit, « m’a d’abord ouvert mes oreilles aux possibilités sur la guitare. »

Pachelli étudie la guitare classique à l’YSU, puis déménage à New York pour étudier le bebop avec Joe Pass et Pat Martino.

Le style de guitare de Mike est un amalgame de blues, jazz, rock et néo-classique. Il possède une vaste expérience musicale acquise dans des boîtes de nuit, des salles de concert et des studios d’enregistrement.

Il a joué et enregistré partout aux États-Unis et en Europe avec certains des musiciens les plus éclectiques de jazz, de blues, de pop et de rock, dont Brother Jack McDuff, Jimmy Smith, Albert King, Keb’ Mo’, Micky Dolenz, Les & Larry Elgart, Michael Sembello, Tony Levin, Barbara Mandrell, Jeanne Mas, Phil Keaggy, Frank Stallone (pour n’en nommer que quelques-uns) et a fait des concerts symphoniques classiques en tournée avec Ferrante et Teicher.

Les guitaristes du monde entier connaissent bien les prouesses techniques de Pachelli et sa compréhension des théories musicales complexes et de la juxtaposition harmonique. Le livre pédagogique de Mike « Modal Mastery For Guitar Improvisation » et le DVD pédagogique « Electric Guitar Method » sont un must pour tous les étudiants sérieux. Pachelli a reçu de nombreux prix pour son expertise en guitare.

Dans les années 80 et 90, en plus d’avoir un programme de tournée actif, Mike a animé sa propre émission de télévision en Floride sur la filiale WB. Il était vu avec son groupe tous les vendredis et samedis soirs et se vantait d’une audience cumulée de 14 millions. À la télévision, Mike a pu jouer avec des vedettes comme Paul McCartney, Stevie Ray Vaughan, Robert Plant, Dennis Hopper, Zakk Wylde, Allan Holdsworth, Jennifer Connelly, Joe Satriani et bien d’autres. Mike est le lauréat de dix prix RIAA d’or et platine pour son travail promotionnel avec les artistes Mariah Carey, Green Day & Eric Johnson (pour n’en nommer que quelques-uns).

Pachelli a sorti 21 albums en tant que leader du groupe dans une variété de styles et est apparu sur des dizaines d’autres. Son plus récent est un duo avec son ami de longue date Phil Keaggy. Il s’intitule ADVENTURE-US Le VINTAGE GUITAR MAGAZINE de janvier 2023 dit : « Phil & Mike combinent leurs efforts sur la guitare acoustique et les résultats sont à la fois magnifiques et stupéfiants. » Le précédent album de Mike, BEATLES ON GUITAR, est un album instrumental des chansons préférées des Beatles de Mike. Avant cela, HIGH STANDARDS- avec Tony Levin (basse) et Danny Gottlieb (batterie). Des invités de Keb’ Mo’ sur un morceau original appelé « Yardbird Blues. » C’est un CD de classiques du jazz !

D’autres sorties remarquables de Mike sont IMPRESSIONS – les interprétations de ses guitaristes de jazz préférés. Pachelli fait une variété de classiques du jazz dans le style de Joe Pass, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Johnny Smith, Pat Martino, Django Reinhardt et Allan Holdsworth! FADE TO BLUE, – un CD de blues/jazz/rock qui met en vedette Kevin McKendree (clés), Rich Russo (batterie) et Baba Elefante (basse). MEETING POINT – vedette du groupe de Mike à Los Angeles The BluesMasters composé des meilleurs acteurs de L.A. et d’une apparition spéciale du frère Jack McDuff.

D’autres CD notables incluent un ‘Miles Davis influencé’ quatuor CD – ELECTRICITE’ qui comprend Andrew W.K. au piano – le duo de guitare acoustique acclamé par la critique CD TWO OF US avec un ami de longue date et mentor Phil Keaggy et A JAZZY GUITAR CHRISTMAS – tous deux sortis sur le prestigieux label Solid Air Records.

Mike Pachelli a fait d’innombrables sessions d’enregistrement, a été nominé aux Grammy’s, a composé de la musique pour la télévision et des films, a enregistré des VO pour des films d’animation avec le lauréat de l’Académie Bill Plympton, est apparu dans une variété de films indépendants, invité a joué dans de nombreuses émissions de télévision (à voir sur « Curb Your Enthusiasm » de HBO), et composé, produit et enregistré des centaines de jingles commerciaux.

Mike réside actuellement dans le sud de la France où il fait partie intégrante de la scène d’enregistrement et de performance. Le studio de Mike FULLBLAST RECORDINGS a produit certains des artistes les plus éclectiques de la planète ! Pachelli se produit régulièrement avec son groupe de blues jazzy, comme sideman pour de nombreux artistes de renom et a des millions de vues enseignement de la guitare sur YouTube et se spécialiser dans les leçons de Beatles.

The JJ CALE’s :

Quatre musiciens se réunissent pour une même passion, la musique si particulière de JJ.Cale

Une musique qui oscille entre country, blues ou encore rock, un jeu de guitare qui se démarque par sa décontraction… C’est le style de J.J.Cale.

Un musicien qui a toujours fait montre de simplicité, n’hésitant pas à jouer seul au fond d’un bar « paumé », accompagné seulement de sa guitare.

C’est la philosophie du quatuor qui revisite les quatre premiers Albums du mystérieux JJ.Cale

L’auteur des succès « Crazy Mama » ou encore de « After midnight », n’en a pourtant pas moins inspiré les plus grands : Santana , Eric Clapton ou encore Lynyrd Skynyrd .

_____________________________________________________________

