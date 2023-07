NEW JERSEY / FOX Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune NEW JERSEY / FOX Cherrydon La Penne-sur-Huveaune, 25 août 2023, La Penne-sur-Huveaune. NEW JERSEY / FOX Vendredi 25 août, 20h30 Cherrydon 15€ 20H30 : 1ère partie ROCK LEGENDS By FOX ( Reprises HARD ROCK )

22H: Tribute BON JOVI By NEW JERSEY

Apéro à partir de 19h

Possibilité de restauration sur place pizzas ou pan bagnats )

PAF: 15 €

Infoline & réservations Chris: 06 64 80 30 85

