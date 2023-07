STILL LIFE + PHIL PACE Cherrydon La Penne-sur-Huveaune, 27 juillet 2023, La Penne-sur-Huveaune.

STILL LIFE + PHIL PACE Jeudi 27 juillet, 20h30 Cherrydon 10€

Tribute Legends of Rock by STILL LIFE + Phil Pace (Rock Folk) en Concert au Cherrydon le Jeudi 27 Juillet

Ouverture des portes 19H

1ère Partie 20H30

Concert 22H00

PAF 10€

Parking Gratuit

Restauration sur Place

Réservations 06 60 70 91 50

Le groupe STILL LIFE vous proposent un concert « Revival 70’s » avec les tubes de DEEP PURPLE, Jimi HENDRIX, THE ROLLING STONES, FREE, THE WHO, CREAM, THE DOORS, TEN YEARS AFTER, THE STOOGES, THE KINKS…

Ainsi que des compositions dont ils ont le secret.

Frank CASSAI ( Guitare )

Robert LANFRANCA ( Basse )

Nicolas NITTI ( Batterie )

Phil Pace assurera la 1ère Partie en trio acoustique avec ses propres compositions Rock, Folk et Blues.

Accompagné par Patrick Matteis (Guitare) et Japy Lo Pinto (Percussions) venez découvrir son univers haut en couleurs et en émotions

Venez nombreux pour cette belle soirée, ambiance et bonne humeur garantie pour ce dernier week-end de la saison avant les vacances…

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-27T23:30:00+02:00

