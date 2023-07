The JJ Cale’s + Callin’Berthe Cherrydon La Penne-sur-Huveaune, 6 juillet 2023, La Penne-sur-Huveaune.

The JJ Cale’s + Callin’Berthe Jeudi 6 juillet, 20h00 Cherrydon 8€

THE JJ CALE’s

Quatre musiciens se réunissent pour une même passion, la musique si particulière de JJ.Cale

Une musique qui oscille entre country, blues ou encore rock, un jeu de guitare qui se démarque par sa décontraction… C’est le style de J.J.Cale.Un musicien qui a toujours fait montre de simplicité, n’hésitant pas à jouer seul au fond d’un bar « paumé », accompagné seulement de sa guitare.

C’est la philosophie du quatuor qui revisite les quatre premiers Albums du mystérieux JJ.Cale

L’auteur des succès « Crazy Mama » ou encore de « After midnight », n’en a pourtant pas moins inspiré les plus grands : Santana , Eric Clapton ou encore Lynyrd Skynyrd .

CALLIN’BERTHE

Quand le son te projette dans une scène de film, que tes cellules se cognent de trop vibrer, quand la voix te capte pour ne plus te laisser respirer, tu es dans l’univers de Callin’ Berthe

Inclassables, déroutantes, décalées, obsédantes, les créations du groupe affirment leur singularité.

Pas d’étiquette à coller sur cet ovni musical, on n’enferme pas un vent qui tourbillonne…

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:30:00+02:00

