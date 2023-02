Ornithorak + The Nurses + Kosmos Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Entrée libre

♫ROCK♫ Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://www.facebook.com/ornithorak”}, {“link”: “https://www.facebook.com/TheNurses”}, {“link”: “https://www.facebook.com/kosmosfrombeyond”}] Les groupes Ornithorak, The Nurses et Kosmos vous convient à une expérience Rock Alternatif au Cherrydon le 16 février 2023.

Gros son garanti!!!

Ouverture des portes à 19h (pour l’apéro, quoi)

Début des réjouissances : 20h30

Entrée gratuite, parking et restauration sur place.

