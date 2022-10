SCARLEAN + BAD SITUATION + MUNDILFARI Cherrydon, 24 novembre 2022, La Penne-sur-Huveaune.

SCARLEAN + BAD SITUATION + MUNDILFARI Jeudi 24 novembre, 19h30 Cherrydon

10€

♫METAL♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/scarlean »}, {« link »: « https://scarleanofficial.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.scarlean.com »}, {« data »: {« author »: « Dealer 2 Metal », « cache_age »: 86400, « description »: « #BADSITUATION #TheUnderdog #Dealer2Metal nSTREAM & SOCIALS : https://li.sten.to/theunderdognnSingle: The UnderdognGenre: Heavy Rock Dwayne JohnsonnLocation: Cergy, FrancennSpotify : https://li.sten.to/theunderdog/spotifynApple : https://li.sten.to/theunderdog/apple-musicnDeezer : https://li.sten.to/theunderdog/deezernYoutube : https://li.sten.to/theunderdog/youtubennRec at Hostile Studio nProd & Mix by Anthony Chognard CHS productionnMastering by Kristofer CrummetnVideo by Kevin MerriauxnnThrash Talking Records // 2k22 », « type »: « video », « title »: « Bad Situation – The Underdog [OFFICIAL MUSIC VIDEO] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fNZvgKErPBg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fNZvgKErPBg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC09sIDUKMyE-Ekdf9irpL6g », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «



https://scarleanofficial.bandcamp.com/

https://www.scarlean.com https://www.facebook.com/scarlean ★ [Rock Alternatif, Cergy] BAD SITUATION c’est du courant brut amplifié dans un mur de son.

Ce duo totalement explosif prouve très rapidement sa capacité à fédérer. Créé par Aziz Bentot, plus connu sous le nom de sur Youtube et Lucas Pelletier, BAD SITUATION s’inspire des groupes qui ont marqué l’histoire pour proposer un Rock musclé, addictif et immédiat. Après un passage remarqué dans les studios de Rock & Folk, BAD SITUATION continue de surprendre avec son énergie débordante de passion. Avec un album divisé en 2 EP dont la première partie est prévue pour Novembre 2022 et la deuxième en juin 2023, le duo prend le temps de poser des fondations solides pour s’installer parmi les gros noms de la scène Rock et Metal made in France. ᴛʜᴇ ᴜɴᴅᴇʀᴅᴏɢ-> https://youtu.be/fNZvgKErPBg

https://www.facebook.com/badsituationband

https://www.youtube.com/…/UC09sIDUKMyE-Ekdf9irpL6g/about ★ [Heavy Metal Symphonique, Avignon] Mundilfari est un groupe de metal originaire du sud de la france, aux alentours d’Avignon. Le groupe évolue avec Loiso à la basse, Ju La Bûche derrière sa batterie, Gaelle au violoncelle, Jeep à la guitare et Leina au chant ainsi qu’à la flûte. C’est par le mélange de leurs personnalités que le son de Mundilfari est unique.

Leur plus grand projet est de rendre la musique metal accessible, sans compromis. Le premier album » The Last Soul Standing » associe puissance et profondeur. Les inspirations et les couleurs sont diverses avec, pour finalité un ensemble unique, reconnaissable, parfois heavy ou symphonique, mais toujours surprenant.

Leur champ d’influences est très large allant de Opeth, Sölstafir, Dream Theater, Nightwish, à Iron Maiden, Devin Townsend, Apocalyptica. IGNIS PROD –> ignisprodcontact@gmail.com

https://mundilfari.fr

https://www.facebook.com/Mundilfariofficiel.

*****************************************************************************

[ Début du concert: 20h30

Ouverture des portes: 19h

p.a.f: 10 euros

Restauration & bar sur place

Parking gratuit ]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T19:30:00+01:00

2022-11-24T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Autres Lieu Cherrydon Adresse 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune Ville La Penne-sur-Huveaune lieuville Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Departement Bouches-du-Rhône

Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-penne-sur-huveaune/

SCARLEAN + BAD SITUATION + MUNDILFARI Cherrydon 2022-11-24 was last modified: by SCARLEAN + BAD SITUATION + MUNDILFARI Cherrydon Cherrydon 24 novembre 2022 Cherrydon La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune

La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône