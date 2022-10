DUST + THE ENDERS Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

DUST + THE ENDERS Cherrydon, 18 novembre 2022, La Penne-sur-Huveaune. DUST + THE ENDERS Vendredi 18 novembre, 20h30 Cherrydon

15€

♫♫♫ Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ouverture des portes 19H

20H30: THE ENDERS ( Rock )

22H: Tribute BEST OF ROCK By DUST

PAF: 15 €

Infoline & réservation: 06 64 80 30 85

