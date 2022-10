MARLA SINGER + SEEDS OF MARY + FURIAPOLIS Cherrydon, 27 octobre 2022, La Penne-sur-Huveaune.

10€

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



https://www.facebook.com/marlasingerrock

https://www.instagram.com/marlasingerprod/

Label: https://youtu.be/OKDSsC58WqQLabel: https://glasstonerecords.com ★ [Rock Alternatif, Bordeaux]

Seeds of Mary, ce sont 5 mauvaises graines biberonnées au rock et à la bouillie bordelaise.Leur musique s’enracine tant dans le Metal (Gojira, Katatonia, Alice In Chains, Faith No More) que le rock sous toutes ses formes (Beatles, Pink Floyd) et cette mauvaise herbe n’a pas fini d’envahir le territoire comme en attestent leurs nombreuses tournées aux quatre coins de l’hexagone aux côtés d’artistes tels que Phil Campbell, Dagoba, Klone, Nashville Pussy, Les Wampas, Bukowski, Aqme, etc.

Après un premier Ep éponyme en 2013, les albums Choose your lie (2015), The blackbirds and the dying sun (2017)et l’EP The sun sessions(2018), le groupe présente dernière récolte: Serendipity, troisième album à la fois sombre et plein d’espoir, violent et aérien, porté sur l’avenir et habité par le passé. https://seedsofmary.bandcamp.com/album/serendipity

https://www.facebook.com/seedsofmary

https://seedsofmary.wixsite.com/press

Label: https://www.klonosphere.com ★ [ Rock Alternatif, Marseille]

Formé en 2009 du côté de Marseille, Furiapolis a mis 3 EP avant de se lancer en français. Leur premier album sorti en 2018 démontre que la langue de Molière leur colle désormais à la peau.

Dans une veine rock énervé d’Amérique du nord (de Nickelback à Foo Fighters), le quatuor trouve sa voie à travers des compositions efficaces et une production hyper soignée. C’est à souligner, car toute la production est à ce jour auto produite.

Si les 3 EP sont chantés en anglais exclusivement et ne dépasse que rarement une notoriété régionale, « Deesses » les voit gagner leur galon de groupe majeur du rock français. https://www.youtube.com/watch?v=PVv-6dGDC0I

https://www.youtube.com/watch?v=siiV6T1tObU

www.furiapolis.com ********************************************************************

[ Ouverture des portes: 19h

Début du concert: 20h30

p.a.f: 10 euros

Restauration & bar sur place

Parking gratuit ]

