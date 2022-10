VERDUN + POINT MORT + ALPHA DU CENTAURE Mardi 25 octobre, 20h00 Cherrydon

15€

♫♫♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/weareverdun »}, {« data »: {« author »: « Verdun », « cache_age »: 86400, « description »: « Verdun « Narconaut » »nnMusic by Verdun nhttp://verdun.bandcamp.comnnVideo directed by Gom PilotennAll illustrations by Jc Jizuss BernernCamera engineering by Mateo Rc and Gom PilotenEditing, storyboards and post-production by Gom PilotennExtract from the Split LP with OLD IRON nEUR Release by Cold Dark Matter Records, Saka Cost, Coups de Couteau, Seaside Suicide Records, Gabu Records & Araki Records.nUS release by Satanik Royalty. » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »VERDUN – Narconaut » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/P5jx72EH2cY/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=P5jx72EH2cY » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCEv7dzLewtSrrf5auAiHrUg » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »html » »: « »

Le Cherrydon Club & La Marquesa présentent:

★

[ Doom/Sludge, Montpellier]

Après un EP et deux albums, dont le dernier en date “Astral Sabbath” est sorti fin 2019, VERDUN revient sur le devant de la scène avec deux morceaux finalisés pendant la pandémie. Une fois de plus enregistré et mixé par Cyrille Gachet (Year Of No Light, Fange, Chaos Echoes…) le groupe développe son doom/hardcore hybride au travers d’une composition et d’une reprise totalement réarrangée pour un split partagé avec les Américains de OLD IRON, sorti en novembre 2021.

Avec une approche lourde et une volonté assumée de mélodies douloureuses, le quatuor n’hésite pas à incorporer de nouveaux éléments dans sa musique, encore plus empreinte de dynamique et d’intensité.

– Page Facebook du groupe : https://www.facebook.com/weareverdun

– Clip titre « NARCONAUT » : https://youtu.be/P5jx72EH2cY

– Lien d’écoute : https://verdun.bandcamp.com/album/split-w-old-iron

★

[Post Hardcore, Paris]

Point Mort est un projet musical francilien ; la confluence artistique de cinq musiciens, divisés par leurs goûts et rassemblés par un tout : un Post Metal dissident, au corps hargneux, ardent et attentif, et à l’esprit contestant mais pas contestataire, sincère et sensible.

Depuis 2017, le groupe a sorti 2 EP (Look at the Sky 2017 et R(h)ope 2019) et enchaîné les concerts, se retrouvant notamment sur la Mainstage du Motocultor Open Air (2017), sur la tournée du Brutal Fest 2018 (Cuba), au Hellfest 2022 et aux cotés de groupes confirmés (Impure Wilhelmina, Anaal Nathrakh, All that Remains, Psykup, Klone…).

L’entité surprend par ses prestations sobres, et sans concessions. Le groupe exulte, dans l’ombre, sans apparats, et libère une force sauvage et onirique.

L’accueil des médias est élogieux, et reconnaissance de taille aussi, le groupe est programmé au Hellfest Open Air et sur de nombreux festivals (reportés en 2022).

Deux ans après R(h)ope, pour son premier album, le groupe s’associe de nouveau au duo Sauvé / Chaumont. L’album est sorti chez Almost Famous (distribution via Season of Mist) le 29 avril 2022.

Une écoute dense. 54 minutes d’un voyage où le groupe repousse ses propres limites, de la composition et de l’arrangement et où chaque instrument, chaque mélodie, chaque rythme se parlent et s’unissent, plus honnêtes que jamais, dans une liaison commune. Cinq musiciens, divisés par leurs goûts et rassemblés dans un tout.

L’histoire se nomme « Pointless… », parce que le parcours demeure semé d’embûches, que le drame est lourd, mais que les protagonistes s’agrippent à ces petits points suspendus.

Point Mort, c’est une entité unique et multiple, dont la musique longe la frontière ténue entre la vie et la mort, entre transcendance et introspection.

Sa vibration est un soupir en flottement, son espace sonore se répand sans limites, son cri est sanguin. Trois points en suspension…

Un Point Mort.

–https://www.almostfamous.fr/point-mort

– Clip « Ophelia »: https://youtu.be/FV8mw2l-Bac

-Interview Point Mort Hellfest 2022 (Metal MadTV): https://youtu.be/CS8xoDPziCU

★

[ Blackgaze, Lyon]

Alliage brut entre spleen éthéré et onirisme, Alpha du Centaure, quatuor

lyonnais, propose un post-rock/blackgaze tourmenté et soigneusement poli d’une

mélancolie débordante.

-site officiel: alphaducentaureband.com

-Clip titre « Sarramauca »:https://youtu.be/LIzfQFwy8Zg

********************************************************* Tu es en amour avec l’affiche?

En exclusivité, retrouve des oeuvres originales de l’artiste peintre avignonnais Jérémy Jacquin, présent ce soir-là (infographie affiche): https://www.jeremyjacquin.com

************************************************************

Ouverture des portes à 19h

P.a.f: 15 euros

Restauration & Bar sur place

Parking gratuit



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T20:00:00+02:00

2022-10-25T23:59:00+02:00