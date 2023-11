MARCHÉ DE NOËL – CHERRÉ Cherré Les Hauts-d’Anjou, 3 décembre 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

L’Association des Parents d’Elèves de Cherré-Marigné vous invitent à leur marché de Noël le dimanche 03 décembre 2023 à la salle des fêtes de Cherré..

2023-12-03

Cherré Salle des fêtes

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Cherré-Marigné Parents’ Association invites you to their Christmas market on Sunday December 03, 2023 at the Cherré village hall.

La Asociación de Padres de Alumnos de Cherré-Marigné le invita a su mercado de Navidad el domingo 03 de diciembre 2023 en el salón del pueblo de Cherré.

Die Elternvereinigung von Cherré-Marigné lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 03. Dezember 2023, in den Festsaal von Cherré ein.

