Atelier « Théâtre en vivencia » Chéronnac, 1 septembre 2023, Chéronnac.

Chéronnac,Haute-Vienne

L’objectif de cet atelier est de co-créer un projet de théâtre amateur. Ecrire, adapter et jouer des saynètes ou des sketchs. Pratiquer des exercices ludiques où se mêlent le sérieux et la joyeuse légèreté d’être, ensemble. Et pourquoi pas aussi fabriquer des décors ou des costumes… Tout est possible ou presque….

2023-09-01 fin : 2023-09-30 18:30:00. .

The aim of this workshop is to co-create an amateur theater project. Write, adapt and perform sketches. Practice playful exercises that combine seriousness and the joyful lightness of being together. And why not create sets or costumes? Almost anything is possible…

El objetivo de este taller es co-crear un proyecto de teatro amateur. Escribir, adaptar y representar sketches. Practicar ejercicios lúdicos que combinen la seriedad con la alegre ligereza de estar juntos. ¿Y por qué no hacer decorados o vestuario? Casi todo es posible…

Ziel dieses Workshops ist es, ein Amateurtheaterprojekt mitzugestalten. Sketche oder Sketche schreiben, anpassen und aufführen. Spielerische Übungen durchführen, bei denen sich Ernsthaftigkeit und die fröhliche Leichtigkeit des Seins miteinander vermischen. Und warum nicht auch Bühnenbilder oder Kostüme herstellen? Alles ist möglich oder fast alles…

