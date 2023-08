Concours Attelages Chéronnac, 27 août 2023, Chéronnac.

Chéronnac,Haute-Vienne

Venez admirer des chevaux à attelage, lors de ce concours organisé par l’association Rouler à Cheval et la Fédération Française d’équitation. Un moment conviviale et familiale vous y attend..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Chéronnac 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and admire horses in harness at this competition organized by the Rouler à Cheval association and the Fédération Française d’Equitation. A friendly, family atmosphere awaits you.

Venga a admirar los caballos enjaezados en este concurso organizado por la asociación Rouler à Cheval y la Fédération Française d’équitation. Le espera un ambiente agradable y familiar.

Bewundern Sie Pferde mit Gespannen bei diesem Wettbewerb, der vom Verein Rouler à Cheval und der Fédération Française d’équitation organisiert wird. Es erwartet Sie ein geselliger und familiärer Moment.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Porte Océane du Limousin