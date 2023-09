Géo-balade « A travers mille et un regards » Chéronnac Chéronnac Catégories d’Évènement: Chéronnac

Haute-Vienne Géo-balade « A travers mille et un regards » Chéronnac Chéronnac, 30 septembre 2023, Chéronnac. Géo-balade « A travers mille et un regards » Samedi 30 septembre, 14h00 Chéronnac Gratuit mais inscription obligatoire Partez à la découverte des paysages où la chute d’un astéroïde de grande taille a laissé des traces il y a plus de 200 millions d’années. Aujourd’hui l’érosion a fait son œuvre. Ouvrez l’œil sur la diversité géologique des roches nées de cet évènement. Grâce aux sites naturels et au patrimoine bâti des villages traversés, l’histoire géologique longtemps restée un mystère vous sera dévoilée.

Et au gré de la balade, un peu d’art avec la création d’une œuvre éphémère personnelle grâce aux cadeaux de la nature ; un soupçon d’imaginaire avec quelques histoires sur la faune et la flore qui nous entourent. Gardez votre âme d’enfant, nourrissez votre curiosité cartésienne, savourez le plaisir d’être dans la nature et de la ressentir, prenez du temps pour vous … Un même lieu, plusieurs visions, une parenthèse de calme… Rendez-vous dans le village de Montoume (Chéronnac) à 14h00

Environ 5 km

Un pot de l’amitié clôturera cet après-midi

Sur inscription – Gratuit

E-mail

reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

Téléphone

05 55 03 02 70

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

