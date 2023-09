Les coulisses de la réparation CHERON Fils Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Les coulisses de la réparation CHERON Fils Caen, 20 octobre 2023, Caen. Les coulisses de la réparation 20 et 21 octobre CHERON Fils CHERON Fils 84 rue Eugène Boudin 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cheronfils.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu CHERON Fils Adresse 84 rue Eugène Boudin 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville CHERON Fils Caen latitude longitude 49.194059;-0.383779

CHERON Fils Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/