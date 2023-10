La Nature, l’esprit tanquille ! Cherine Saint-Michel-en-Brenne, 21 octobre 2023, Saint-Michel-en-Brenne.

Saint-Michel-en-Brenne,Indre

Découvrons ces p’tites bêtes ou plantes (tiques, chenille processionnaire, ambroisie etc.) qui nous embêtent ainsi que les gestes àa adopter,pour découvrir la nature en toute tranquillité..

Samedi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-07 12:30:00. EUR.

Cherine

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Let’s discover these small animals or plants (ticks, processionary caterpillar, ambrosia etc.) which annoy us as well as the gestures to adopt, to discover nature in all peace.

Descubramos esas pequeñas bestias o plantas (garrapatas, orugas procesionarias, ambrosías, etc.) que nos molestan, así como los pasos que hay que dar para descubrir la naturaleza con toda tranquilidad.

Entdecken wir diese kleinen Tiere oder Pflanzen (Zecken, Prozessionsraupen, Ambrosia etc.), die uns stören, und die richtigen Verhaltensweisen, um die Natur in aller Ruhe zu entdecken.

