Chéri Samba, dans la collection Jean Pigozzi Musée Maillol Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Du mardi 17 octobre 2023 au dimanche 07 avril 2024 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 18h30

.Tout public. payant

De 12,50 à 16,50 euros

Chéri Samba – né en 1956 au Congo – est sans conteste le peintre africain le plus célèbre de sa génération. Ambassadeur de la « peinture populaire » de Kinshasa, il a largement contribué à faire connaître ce mouvement informel avec ses peintures figuratives aux couleurs franches qui interpellent, dénoncent, caricaturent et provoquent, le plus souvent avec humour, dans un style qui est tout sauf naïf.

Cette exposition au Musée Maillol est la première rétrospective de l’œuvre du peintre, couvrant 40 ans de création. Elle présente avec plus de 50 tableaux un parcours à travers plusieurs thématiques « sambaïennes » : l’autoportrait comme élément central de sa peinture, le Congo et l’Afrique, géopolitique et environnement, l’histoire de l’art et enfin la femme, thème avec lequel apparaît dans le musée un dialogue inédit avec l’œuvre de Maillol.

L’ensemble des œuvres réunies pour l’occasion proviennent de la collection Jean Pigozzi, la plus importante collection d’art contemporain africain au monde, qui contribue depuis plus de trente ans à la reconnaissance des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale.

Musée Maillol 59-61 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://museemaillol.com/

ã Chéri Samba / Photo : Maurice Aeschimann Courtesy The Jean Pigozzi African Art Collection Chéri Samba J’aime la couleur, 2003