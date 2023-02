Chéri + Reÿn POPUP!, 29 mars 2023, PARIS.

Chéri + Reÿn POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-03-29 à 20:30 (2023-03-29 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE PERISCOPE (L-R-20-3355/3356 ) PRESENTE : ce concert. • Chéri : Quelque part entre la pop et le flamenco, Chéri compose une musique taillée pour exorciser les cœurs brisés. CHÉRI est un artiste de Pop Alternative. Inspiré par ses racines espagnoles et la poésie française, il écrit sur ce qui le fascine et le façonne. La mer, la mélancolie, les amours impossibles, le sexe, les âmes, les corps, la nuit, la lune… Aux influences vastes, de Barbara à FKA Twigs en passant par Queen et Mylène Farmer. • Reÿn : Elle chante nos tourments, nos dilemmes, nos espoirs, nos addictions et notre douleur. Elle chante, parce qu’il n’y a que comme ça qu’elle exorcise ses propres démons. Reÿn, avec sa voix solaire teintée de soul, aborde des thèmes et des questionnements d’une jeune femme dans une époque pleine de mélancolie.

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

