Chéri, on se dit tout ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence, samedi 23 mars 2024.

Chéri, on se dit tout ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple.

Alors le temps d’un week end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte, ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et Damien arriveront ils à relever le défi ?



» Chéri on se dit tout » est la troisième comédie de mœurs des auteurs Guilhem Connac et Benoit Labannière. Après le succès de leurs précédentes créations » A cause des garçons » et » Dans la peau de ma femme » , le duo revient avec une nouvelle comédie à l’humour toujours aussi efficace !

EUR.

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur gestion.cda@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence