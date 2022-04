CHÉRI ON SE DIT TOUT

CHÉRI ON SE DIT TOUT, 30 avril 2022, . CHÉRI ON SE DIT TOUT

Leur contrainte, ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! +33 6 21 46 75 81 https://www.odeonmontpellier.com/programmation Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…

