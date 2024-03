CHERI JE T’AI TROMPE L’ESPACE COMEDIE Lille, dimanche 28 avril 2024.

Un fonctionnaire raciste va vivre le pire cauchemar de sa vie : sa conjointe le trompe avec un sans-papiers…Éric un haut fonctionnaire raciste va vivre le pire cauchemar de sa vie lorsqu’il va découvrir que sa conjointe, Eva, le trompe avec Lahcen, un sans-papiers maghrébin embauché pour faire des travaux dans leur appartement.Résultat : une comédie déjantée, une situation hilarante, beaucoup de rire mais aussi un suspens et des rebondissements incroyables. Une comédie qui a déjà cumulé plus de 500 000 spectateurs. Chéri je t’ai trompé a reçu plusieurs prix, et est actuellement en tournée dans toute la France. Comédie Tout public : vous pouvez venir en couple, seul, entre ami(e)s ou en famille. Grand succès au Festival d’Avignon 2023. Comédiens : Kaci, Marie Déboul Auteur : Kaci Durée : 1H00 Age : Tout public

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59