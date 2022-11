Chéri, faut qu’on parle Salle culturelle du Vallon, 31 décembre 2022, Mauves-sur-Loire.

2022-12-31 Représentations samedi 31 décembre 2022 à 18h30 et à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 40 € tarif uniqueHors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations samedi 31 décembre 2022 à 18h30 et à 21h

Comédie écrite et mise en scène par Guillaume Renoult. Sandrine est très amoureuse de Patrick. Patrick est très amoureux de Sandrine.Sandrine rêve d’un enfant.Pourtant, Sandrine en a déjà un à la maison… La différence de maturité entre hommes et femmes a toujours existé et il est prouvé qu’elle grandit au fil de l’évolution de notre société, donnant au néologisme « adulescence » tout son sens, entre âge adulte et adolescence.C’est par le biais de l’humour que Guillaume Renoult a décidé de traiter cette « adulescence » dans son texte, en la plaçant dans le cadre d’un couple au sein duquel on ne cherche pas pendant 1h15 à savoir ni à comprendre qui a raison ou tort. On préfère rire de cet enchaînement de situations quotidiennes. Avec Guillaume Renoult et Lydie Melki

Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.theatre-jeanne.com